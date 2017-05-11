台西公益路跑 風頭水尾路線挑戰自我

台西社區發展協會與台西區家庭服務中心舉辦「台西Hi口公益路跑賽」，沿途可盡覽台西老街與海岸風光，同時挑戰「風頭水尾」強風艷陽的路跑路線。即日起至14日接受報名，一律採網路報名。

「台西Hi口公益路跑賽」分為21公里、10公里、5公里、3公里組，21公里、10公里組前3名可獲頒獎金與獎盃；5公里、3公里組前3名則有獎盃。

路跑起、終點在台西海園海螺圓環，沿途可一覽海埔新生地生態、安西府地方信仰中心、台西中山老街、文蛤虱目魚混養池，感受台灣西部特有的原始漁村風情。

主辦單位表示，活動邀請路跑運動愛好者、弱勢家庭及身心障礙者共同參與，所募得的晶片將捐給雲林縣台西身心障礙者福利協會，協助身心障礙者就醫、就學、就業、就養。報名網址http://www.focusline.com.tw/70722FT/

(中時)