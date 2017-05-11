別再有憾事發生　婦團與媒體社群擴建求助平台

婦團與媒體社群合作，擴建求助平台。（洪安怡攝）

別再有憾事發生！近日女作家之死，引發社會對性侵議題的關注，有鑑於多數被害者缺乏抒發管道與專業協助，女人迷與現代婦女基金會攜手合作，建立求助網站，期望以新媒體社群力量，提供倖存者專業協助系統，陪伴更多被害者，走過漫長的復原之路。

根據現代婦女基金會統計，於2014年至2016年現代婦女基金會服務過的761件性侵害案件中，權勢性侵就有129件，佔整體案件的近6分之1，觀察兩造關係，親屬家人比例最高，達40%最多，其次為職場關係，佔35%，師生關係也有5%，其餘關係則佔了20%。

分析權勢性侵的兩造年齡會發現，平均年齡差距22歲，高達50.4%的加害者比被害者年長16歲以上，有14%加害者年齡較被害者長30歲以上，現代婦女基金會執行長林美薰表示，性侵害案件中的年齡落差極少被討論，但年齡就代表一個權力，利用被害人的無知、設計、哄騙，引導進入加害者的陷阱，而被害人不容易察覺。

女人迷創辦6年來，以性別議題為出發點，網站累計2千多篇性別相關文章，2015年提供匿名留言服務後，累積瀏覽量更高達10萬，累計202則被害者留言，考量被害者需要專業協助，擴大與現代婦女基金會合作，提供更多諮詢管道。

女人迷共同創辦人暨數據長陳怡蓁表示，創傷復原五階段是安定、訴說、轉變、建立、和解，「正視性侵—陪伴、訴說、復原的性別教育之路」，除了保留匿名留言功能，更有現代婦女基金會專人每周回覆被害者留言，主動提供有效求助資訊，希望能給倖存者更多溫柔。

林美薰說，很多被害者並非不拒絕，而是第一時間愣住無法反應，《性侵害犯罪防治法》已經走了20年，需要一個新的翻轉思維，也需要這樣的平台，把故事說出來，而近期成立的「展心性侵害創傷復原中心」已於上月正式啟動，將進一步提供深度協助。

(中時)