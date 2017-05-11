高英工商重視技能，28學生畢業前拿5證照

汽車科王啟白同學表現優異，擁有多張證照。（高英工商提供）

高英工商推動各科學生證照檢定，要求學生以畢業前取得1張乙級、3張丙級證照為目標，該校7個科系因此擁有完整證照輔導措施，全校技術士證照丙級通過率達263%，乙級39.6%，校方2年前更將目標提高至2張乙級證照、3張丙級證照，去年有10位同學達到目標，今年還沒畢業，已有28位同學達標，比去年成長近3倍。

高英工商校長陳德松表示，今年光是資訊科，就有15人畢業前取得硬體裝修乙級、數位電子乙級、硬體裝修丙級、工業電子丙級、軟體設計丙級等5張證照，其中，學生吳李慶更當選今年「技職教育績優人員」，另名學生戴士程則榮獲教育部技職之光「專利達人」。

此外，汽車科也有13人獲取汽車修護乙級、機器腳踏車修護乙級，和堆高機單一級、汽車修護丙級、機器腳踏車修護丙級等5張證照，尤其學生王啓白更表現優異，除通過汽車科指定5項技術士技能檢定外，還利用課餘練習，通過起重機、業務主管及電腦應用等5張技術士證，並獲2016年首爾國際發明展銅牌獎，也於全國各項競賽囊括13個獎項。

陳德松說，學校積極培育學生累積「帶得走」的能力與企業需求的技術能力，以符合職場需求，此外，校方重視的品德教育，也符合業界所需的人才素質，如此才能幫助學生找到不同的未來。

(中時)