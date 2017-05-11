高英工商重視技能 28學生畢業前拿5證照
高英工商推動各科學生證照檢定，要求學生以畢業前取得1張乙級、3張丙級證照為目標，該校7個科系因此擁有完整證照輔導措施，全校技術士證照丙級通過率達263%，乙級39.6%，校方2年前更將目標提高至2張乙級證照、3張丙級證照，去年有10位同學達到目標，今年還沒畢業，已有28位同學達標，比去年成長近3倍。
高英工商校長陳德松表示，今年光是資訊科，就有15人畢業前取得硬體裝修乙級、數位電子乙級、硬體裝修丙級、工業電子丙級、軟體設計丙級等5張證照，其中，學生吳李慶更當選今年「技職教育績優人員」，另名學生戴士程則榮獲教育部技職之光「專利達人」。
此外，汽車科也有13人獲取汽車修護乙級、機器腳踏車修護乙級，和堆高機單一級、汽車修護丙級、機器腳踏車修護丙級等5張證照，尤其學生王啓白更表現優異，除通過汽車科指定5項技術士技能檢定外，還利用課餘練習，通過起重機、業務主管及電腦應用等5張技術士證，並獲2016年首爾國際發明展銅牌獎，也於全國各項競賽囊括13個獎項。
陳德松說，學校積極培育學生累積「帶得走」的能力與企業需求的技術能力，以符合職場需求，此外，校方重視的品德教育，也符合業界所需的人才素質，如此才能幫助學生找到不同的未來。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。