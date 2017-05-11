前球王小麥用Taylor 簽約10年逾30億元
曾位居高球世界第1的北愛爾蘭名將麥克羅伊，經數月測試後，終決定使用TaylorMade品牌球桿與球，但該球具商需付出天價給這位前球王，據英國《衛報》報導，TaylorMsde與小麥簽下10年合約，總值1億美元，折合台幣超過30億元。
上月才完成古堡婚禮的小麥，共贏過包括4座大賽在內13場美巡冠軍，目前位居世界第2，從2007開始至今，在美巡闖盪10年的累計獎金才不過賺到3548萬美元，結果與TaylorｍMade的10年約就進帳1億美元，平均1年1千萬美元，將近前10年比賽獎金的3倍，「名將」頭銜果然有價值。
小麥本來與伍茲、魏聖美等多位全球男女名將，是耐吉的簽約球員，但耐吉今年突然宣布退出球具製造市場，迫使原來旗下簽約選手另找球桿新東家，經數月測試才確定使用TaylorMade的球桿與球。
TayloyMade日前已被母公司adidas以4.25億美元，賣給私募公司KPS，引起全球高壇不小震撼。KPS過去主要事業包括製造業投資、衛生保健與汽車配件等。目前世界前3強森、戴伊與小麥，都是TaylorMade旗下簽約球員，奠定全球高球具「世界第1」地位。
(中時電子報)
關鍵字：美元
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