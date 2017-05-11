畢業季將屆 勞發署桃分署推青年就業旗艦鼓勵企業徵人
畢業季將屆，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別推出「青年就業旗艦」鼓勵企業招收15歲至29歲青年，以工作訓練培養青年實務能力，達到穩定就業目的。
前3個月補助企業工作崗位訓練費每月1.2萬元，如企業提供薪資逾3萬元，還可延長至6個月的訓練期，最高補助4.5萬元。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，為厚植小型企業競爭力，員工人數未滿51人的企業，也同時推出「小型企業人力提升計畫」，透過補助企業投入培訓人才培訓，有效提升企業競爭力，兩個計畫都自即日受理企業提出申請。
她說，勞動部調查15歲至29歲青年勞工就業狀況，顯示青年勞工初次就業平均尋職時間2個月，51％曾遭遇困難，主要原因是經歷不足，佔30.1％、其次是不知自己適合哪方面工作28.8％。
丁玉珍指出，青年勞工初次就業考慮的因素以「工作穩定性」及「薪資及福利」為主，分別占63.2％及61.5％，青年就業旗艦計畫就是透過補助企業訓練費，讓企業指派專人指導青年透過「做中學」的工作崗位訓練，快速融入工作職場，進而提升專業技能，青年也可透過訓練找尋適合自己的工作，降低工作流動率。
聯發紡織纖維說，近年因為產業環境改變加上少子化的衝擊，也曾面臨找不到人的窘境，透過參與桃竹苗分署青年就業旗艦計畫，工作崗位訓練內容不僅可依公司需求客製化，解決新人訓練的困擾，藉計畫平臺還能找到合適的員工，兼具解決公司缺工、青年在工作崗位一展身手。
(工商)
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