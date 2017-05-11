執政上街人變多 蔡英文：有事大聲講 我聽到了就不用繼續大聲
蔡英文總統今天上午接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，總統蔡英文今天說，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大？我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」。
蔡總統今天接見十大傑出愛心媽媽時，會中接受得獎者提問，與會人士有人提到，有時候聽政府的宣示，都覺得很高興，但裡面的內容都沒有了，或細節沒落實，往往變成做起來無法達到原來的目的。
並建議，長照2.0或其他政策要成功，必須讓廣大的、資源不那麼多的人，可以用創意快速解決問題。
蔡總統回應，這是一個重點，常常政策是好的，但是到後來，為什麼感覺不是一件好事情，就是執行與細節的問題。
蔡總統說，政府很多地方是看不到或感受不到的，就需要大家共同組織起來，把政府看不到的地方，或者沒注意到的地方，一樣一樣檢驗，讓執行過程可以快速解決這些障礙與到位。
蔡總統突然話鋒一轉，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」。
蔡總統表示，政府的各機關、各層級，確實要讓要表達意見的人，有一個非常通暢的管道，而且有專人去處理這些問題，因為這麼龐大的計畫，很容易會失敗在小細節上。
此外，蔡英文總統致詞指出，今年初上路的長照2.0計畫，也擴大了服務對象，將49歲以下的失能身心障礙者一併納入，給這些家庭更大的支持。不論是無形或有形的障礙，都會盡全力來消除。期待大家都能用一顆體貼設想的心，讓政策、設施跟環境真正符合身心障礙者的需求。
(中時)
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