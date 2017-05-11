專櫃側錄信用卡 每張賺3千！百人受害
42歲張姓男子在PTT八卦版、論壇刊登誠徵大數據蒐集員，謊稱是直銷要蒐集消費者消費資訊，鎖定百貨公司專櫃小姐當下線，只要側錄一筆信用卡資料可獲得佣金3000元、一天可賺10萬元，張嫌再將資料製作成偽卡消費，至少已有百餘人受害，警方循線查獲張嫌及5名同夥，訊後依詐欺及偽造有價證券等罪移送地檢署偵辦。
警方調查，張嫌有詐欺前科，在PTT八卦版、網路論壇、Line群組刊登誠徵大數據蒐集員訊息，標榜是知名大公司，專門蒐集顧客的消費習慣和消費品項，按照年齡、性別、職業類別完整分類，透過大數據分析精準找到消費客群，創造龐大營業額。
張嫌標榜每側錄一筆信用卡資料可獲得佣金3000元、一天可賺10萬元，吸引不少想賺錢網友詢問，他則鎖定百貨公司專櫃小姐進行洗腦，只要顧客消費時輕鬆拿出側錄機器側錄，就可以輕鬆賺取額外金錢。
張嫌取得資料後再製作成偽卡，再透過網路應徵「購物達人」或「殺價高手」，名義上是應徵擅長「殺價」的採購人員，並以殺價的額度記酬，每刷一筆可獲得2成報酬實則為吸收盜刷卡的車手，用以獲取更多不法利益，警方粗估不法利益破百萬元。
新北市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、刑事警察局電信偵查大隊調查多時，循線逮捕張嫌及5名共犯，正陸續清查幫忙側錄的下線成員，至少已有百餘人受害，信用卡遭側錄盜刷。
警方指出，張嫌一改傳統側錄方式，透過個別接觸下線來吸收犯罪集團成員，轉而結合先進的社群網路行銷概念，以網路社群行銷的方式管理整個犯罪集團，再透過網路的隱匿性隱藏真實身分，躲避警方查緝，仍難逃警方法網。
(中時)
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