吳敦義陣營派員赴議會祕錄挺吳影片
台北市議會的議員面臨痛苦的兩難抉擇，雖然日前吳敦義親赴議會國民黨團拜會，正副議長和黨團書記長陳永德及議員多人到場相挺，但吳陣營派出的錄影工作組仍然有不少議員婉拒，例如陳重文，原本同意錄影，但到「哥兒們」葉林傳研究室之後就變卦；還有如厲耿桂芳，坦白說自己屬於黃復興黨部，不便錄影。
正副議長吳碧珠和陳錦祥則是更早出現在郝龍斌的場子戴上拳擊手套，和郝前市長同呼口號。吳敦義在網路世界遭到虛擬的「僵屍」攻擊，在現實世界則在爭取北市議員表態仍有努力空間，首位跳出來錄影表示支持的吳世正建議吳敦義陣營，最後10天不到，一定要加把勁！
(中時)
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