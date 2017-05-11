快取寶孫岳澤與投資受害人隔空開罵

孫岳澤在臉書發文後又關閉臉書。（翻攝自孫岳澤臉書）

孫岳澤在臉書發布自白書。（翻攝自孫岳澤臉書）

孫岳澤在臉書發布自白書。（翻攝自孫岳澤臉書）

涉嫌吸金落跑的快取寶負責人孫岳澤今天在臉書發文，指控3名大咖投資人放高利貸，利滾利壓垮他，不得不落跑，但快取寶受害人聯盟劉姓女子也在臉書發文嗆孫岳澤「鬼話連篇」，雙方隔空駁火，但此案刑責正由檢調調查。

孫岳澤指出，高利貸放貸手法是「我跟A高利貸借錢而A去跟B拿來借我」，14年的利息利滾利才產生140億天文數字的票面，有組頭、車商及建商等3大「吸血鬼」，14年來利滾利已有60億票面，去年起更將月息調高至9分。

孫岳澤也向檢察官喊話「希望嘉義有廉明的檢查官，查證真偽，是否我所言屬實。」並表示，委請香港的律師寄交帳冊資料給檢察官，若他有違法願接受懲罰，只求「一個公正」。

但「快取寶孫岳澤.李欣潔吸金案受害人聯盟」劉小姐也發文駁斥孫岳澤「鬼話連篇！屁話一堆！詐欺犯的話能信？…利潤也由你們所訂！利潤又變成利息了！可轉的很硬阿！」

孫岳澤與妻子李欣潔於3月15日潛逃出境，據傳目前在大陸，今天上午在臉書發文後，又關閉臉書。目前檢方已發布通緝夫妻2人，將此案朝詐欺、銀行法等罪嫌偵辦，已傳喚百餘人訊問。

(中時)