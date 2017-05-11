他一個過三個 助皇馬殺入歐冠決賽

皇馬前鋒本澤馬（右）在底線前擺脫兩名馬競球員。（美聯社）

足球不是一個人踢的，但若有人在角旗旁遭3人夾擊還能脫困，肯定讓隊友士氣大振。法國球星本澤馬（Karim Benzema）11日就是這樣，1打3突圍後策動伊斯柯（Isco）破門，一舉澆熄同城死敵馬德里競技的氣勢，也讓「銀河艦隊」皇家馬德里以兩回合總比分4比2勝出，距離歐冠衛冕只差決賽最後一步。

「我不知道本澤馬怎麼從那個角落擺脫的，老實說，我甚至不記得他擺脫了多少防守球員，」皇馬教頭席丹（Zinedine Zidane）說：「足球不是只管誰進球，看看本澤馬，他的貢獻不只是進球而已，他是個團隊球員。」

這場歐冠4強第2回合賽事在馬競的卡德隆球場上演，皇馬首回合雖以3比0大勝，但此役開賽16分鐘就丟掉2球，眼看戰局真的可能翻盤，本澤馬卻跳出來救了皇馬。

上半場終了前，本澤馬在左側角旗前遭到3名馬競球員夾擊，只見他轉身後運用不可思議的細膩腳法，硬是從底線旁突圍過人傳中，克羅斯（Toni Kroos）第一腳射門雖被馬競門將擋出，伊斯柯卻立刻上前「補刀」，皇馬追成1比2。

伊斯柯（右）替皇馬進球後興奮狂奔，留下失落的馬競球員。（美聯社）

這顆進球，不只讓皇馬將兩回合總比分拉開到4比2，還是顆寶貴的「客場進球」。在比賽只剩下半場，皇馬已經踢出氣勢和節奏的情況下，馬競得再進3球才能逆轉出線，已是不可能的任務，最後也沒有更多進展。

「我們知道這場比賽一定會踢得很辛苦，特別是一開賽的時候，」席丹強調，儘管開賽16分鐘就被馬競攻入2球，但皇馬沒有亂了陣腳，「他們開賽踢得非常好，但我並不擔心，因為我知道我們也會創造機會。很高興連兩季殺入決賽，這表示我們幹得不錯！」

皇馬將於台灣時間6月4日凌晨，在威爾斯卡地夫的千禧球場，與義甲冠軍尤文圖斯爭奪本季歐冠金盃。這也是皇馬近4季第3度殺入歐冠決賽，前兩次都力壓馬競捧盃。皇馬擁有11冠已是歐冠賽史之最，這次則要力拚從歐冠盃改制為歐冠聯賽以來，第一次有球隊成功連霸的紀錄。

(中時電子報)