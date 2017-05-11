電動車駛快車道險象環生 警民合力援救

警民合力救援沒電的電動車及婦人。(許素惠翻攝)

王姓虎尾婦人凌晨騎電動車行駛在文科路快車道上，因燈光昏暗再加上電動代步車的後車燈並不明顯，險象環生，員警獲報前往處理，不料，電動代步車電力已耗盡，但是警車又無法載運，員警正在傷腦筋時，一輛路過的自小貨車駕駛表示他可以幫忙載運，善心男子除了幫忙搬運電動代步車外，還協助攙扶婦人上下車，見婦人平安到家後，善心男子便放心地駕車離去，員警十分感謝這位善心男子的協助。

(中時)