兩岸協商緝毒阻絕境外 林全：採開放態度
目前毒品來源6成來自香港大陸地區，目前兩岸互動冷和，是否影響兩岸共打反毒問題？是否與大陸展開協商阻絕境外？對此，林揆表示，政府態度是開放的，台灣毒品來源不止來自於對岸，只要能情資交換把毒品查緝做得更好，任何方式政府都會努力。
內政部長葉俊榮也表示，兩岸部分 確實受到影響 但是警察跟犯罪防治還是有情資交換，會持續努力；法務部長邱太三也說，兩岸司法互助機制都還在，情資、書面互動都有，各國都有義務來反毒，若中國大陸被認為是毒品製造輸出國，對其形象也有衝擊跟影響，相信大陸官方樂意跟其他國家合作，而若大陸有意願，我方很樂意做這樣的努力。
媒體追問最近電信詐騙犯在大陸遣返都有困難，毒販躲在對岸有辦法防堵嗎？邱太三表示， 打擊毒品各國都有共同義務，如果大陸被認為是毒品製造輸出國對形象有衝擊 相信官方很樂意跟其他國家合作 兩岸本來就有司法互助機制，大陸有意願很樂意做努力。
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(工商)
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