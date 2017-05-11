陸這5款「超級武器」 美國皮皮挫
大陸近年武器裝備、技術的迅速發展，似乎讓美國備感威脅。美國石英財經網《QUARTZ》近日刊登軍事專家莫爾曼（Steve Mollman）的文章〈China’s military tech is becoming less of a joke and more of a treat〉指出，中國進步的現代潛艇技術，讓美國心驚膽戰，雖中國部分領域落後美國，但軍事設備正迎頭趕上，足以對美構成極大威脅。文章隨後列舉5款威懾力十足的「超級武器」。
1.可以飛的船
世界最大水陸兩棲飛機AG600近日成功進行地面滑行試驗，據了解，AG600可在20秒內一次汲水12頓，飛機可乘載50名乘客，最大航程達4500公里。
2.國產航母
中國首艘001A型國產航空母艦日前在大連下水，雖技術遠遠落後美國，但這只是一個開始，中國已在研製第三艘國產核動力航母，它將會更接近美國航母。
3.隱形戰機
中國在戰機上取得極大進展，第五代隱形戰機「殲-20」配備先進的雷達、傳感技術，以及360度的無死角視野。目前中國正測試隱形技術更加卓越的殲-31，有可能從航母起飛作業。
4.新型電子偵查船
中國新型電子偵察船「開陽星號」，能在一定範圍內，對多項目標實施全天候、不間斷的偵查能力。目前中國約有6艘功能類似的船型（美國有15艘）。
5.新型遠程導彈
中國新型超遠程空對空導彈射程可達400公里，超過美國在導彈領域的技術。
(中時電子報)
文章來源：QUARTZ
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