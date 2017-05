陸這5款「超級武器」 美國皮皮挫

解放軍殲-20戰機進行飛行展示。(新華社資料照片)

大陸近年武器裝備、技術的迅速發展,似乎讓美國備感威脅。美國石英財經網《QUARTZ》近日刊登軍事專家莫爾曼(Steve Mollman)的文章〈China’s military tech is becoming less of a joke and more of a treat〉指出,中國進步的現代潛艇技術,讓美國心驚膽戰,雖中國部分領域落後美國,但軍事設備正迎頭趕上,足以對美構成極大威脅。文章隨後列舉5款威懾力十足的「超級武器」。

1.可以飛的船

世界最大水陸兩棲飛機AG600近日成功進行地面滑行試驗,據了解,AG600可在20秒內一次汲水12頓,飛機可乘載50名乘客,最大航程達4500公里。

2.國產航母

中國首艘001A型國產航空母艦日前在大連下水,雖技術遠遠落後美國,但這只是一個開始,中國已在研製第三艘國產核動力航母,它將會更接近美國航母。

3.隱形戰機

中國在戰機上取得極大進展,第五代隱形戰機「殲-20」配備先進的雷達、傳感技術,以及360度的無死角視野。目前中國正測試隱形技術更加卓越的殲-31,有可能從航母起飛作業。

4.新型電子偵查船

中國新型電子偵察船「開陽星號」,能在一定範圍內,對多項目標實施全天候、不間斷的偵查能力。目前中國約有6艘功能類似的船型(美國有15艘)。

5.新型遠程導彈

中國新型超遠程空對空導彈射程可達400公里,超過美國在導彈領域的技術。

(中時電子報)