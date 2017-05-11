吳澤成動怒 宜縣學生通學車輛問題終獲解決

宜蘭縣代理縣長吳澤成今天召集公路總局、國光客運等單位商討宜蘭縣6所學校學生的通學車輛問題，吳澤成不滿行政單位處理問題的態度消極，棄學生權益及安全不顧，一度當場動怒，甚至說如果要找總統才能解決問題，他可以立即打電話，請蔡總統來處理此事，這才讓僵局出現轉圜，眾人最後並達成共識，從明天起按照原本的方式來載運學生上、下學，業者及公路總局，也盡快就與法令有所抵觸的部分著手改正。

宜蘭縣6所高中、職及專校學生，原先在上、下學時，可直接在學校內上下車，但因為之前有遊覽車業者陳情，指載運學生的國光客運這樣的作法違反了路權申請、停車地點等相關規定，國光客運隨即在上月底突然取消行之有年，讓學生直接在學校上下車的作法。

但如此一來，要搭車的學生就得徒步走到離學校最近的站牌上、下車，不僅不方便，並且有安全上的疑慮，縣府及立法委員陳歐珀之前也曾邀集相關單位及業者討論解決之道，但問題始終無法順利化解。

吳澤成今天邀請相關單位討論並親自主持會議，他在會中強調，已經實施了將近20年的作法，怎可突然說停就停？有問題的地方確實必須要改正，但應該要有改善期，不能置學生的權益及安全於不顧，這不是做事情應有的態度。

由於部分單位人員一再糾結於法規內容，讓協調會一度陷入僵局，吳澤成不禁當場動怒，反問如果違規問題這麼嚴重，那為什麼過去近20年的時間都不處理？是不是也該一併追究責任？如今大家都養成習慣了，卻突然說停就停，連一點改善期都沒有，這是不道德的，而如果真的需要總統出面才能解決，他也可以立刻打電話，請蔡總統協助處理此事。

眼見吳澤成動怒，相關單位態度這才軟化，並同意從明天起，立即恢復原先的作法，保障學生的權益及安全，同時也會針對與相關規定抵觸的部分，儘速著手研議改正，如果確有窒礙難行之處，縣府也願意承擔起責任。

(中時)