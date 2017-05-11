5.12國際護士節 廣州評選優秀護士

今日廣州市政府於市一宮舉辦，「5．12國際護士節暨護理技能大賽優秀成果展示大會」。為慶祝明日的國際護士節，廣州市衛生計生委、廣州市總工會聯合主辦「引領健康，護理同行」系列紀念活動，以突顯護士在健康管理體系中的重要作用，服務大眾，增進全民健康。

為大力表揚取得突出成績的團體及個人，市衛生計生委經層層推薦，評選出了廣州市第一人民醫院腦外科二區等33個優秀護理集體、廣州醫科大學附屬第一醫院劉衛娟等110名優秀護士。

此外，也舉辦「引領健康、護理同行」慶祝5·12國際護士節，以及「1+1」護理綜合技能大賽和「1+1」護理健康教育進萬家創新創優大賽。參賽項目共有184個，全市50多個代表隊，1000多名護理人員參加了比賽。

共評出獲獎項目66個， 其中廣州市第一人民醫院骨科《一例股骨骨折+脾破裂患者的臨床護理服務全過程》和廣州市紅十字會醫院神經內科《認識卒中預防卒中》分別獲得「廣州市工人先鋒號」榮譽稱號。

(旺報)