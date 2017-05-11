小嫻試穿年輕選手舞衣 驚曝「長輩掉下去都不知道」

小嫻臉書強調內衣對維持女性胸型的重要。(圖/本報系資料照)

藝人小嫻除了擁有曼妙身材，一身精湛舞藝也是眾所皆知，在許多賽事奪下傲人成績，不過近日為了企劃舞蹈比賽，特別情商老師借她選手的舞衣試穿，未料因為胸型有落差，讓她驚呼「連長輩掉下去了都不知道」。

小嫻表示因為定期運動，因此背部闊背肌寛且有肌肉，但是下胸圍偏小，因此只要手舉高跳一下舞，胸罩就會移位，讓她長期不堪其擾，而有專家檢查狀況之後，發現是長期側睡右邊導致，因此便為她的內衣稍做調整修改，不僅能將脂肪固定位置，還能讓胸型圓潤集中，對女性如此重要之事，居然是到她37歲時穿了23歳舞者的舞衣才意識到，也讓她呼籲所有女性，千萬也不能放棄自己胸型，至少要保持健康胸線，就算到老也要抬頭挺胸。

(中時電子報)