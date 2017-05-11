郭順德贈貼心禮 祝警察同仁母親節快樂
媽媽您辛苦了！為感恩具有母親身分的警察同仁辛勞，清水警分局長郭順德，11日特別致贈康乃馨及黑芝麻油禮盒，感謝這一年來對警察工作的付出及貢獻，祝福她們母親節快樂，溫馨舉動令警察媽媽備感窩心，直呼「揪感心ㄟ！」
母親節即將來臨，為感謝媽媽的辛苦，郭順德今天上午親自致贈康乃馨花束，也特別準備沙鹿區農會產銷「大地油禮－黑芝麻油」禮盒，讓具有母親身分之女性同仁。
郭順德表示，母親是家庭的靈魂，不僅要照顧好另一半，也身負孩子教育的重任，總是不遺餘力地照顧全家人的日常生活，感謝分局女性同仁，不管在職場或家庭，均盡心盡力，希望藉由贈送康乃馨花束及黑芝麻油禮盒的活動，將感恩的心化作實際行動，祝各位勞苦功高的媽媽們「母親節快樂」！
清水分局也特地邀請清水區衛生所護理師李一卉，至分局向女性同仁分享婦女健康保健及相關議題，希望透過這次講座，提升女性同仁健康保健常識。女性同仁不僅獲贈黑芝麻油禮盒，還能藉由保健講座汲取許多實用知識，直呼「揪感心ㄟ！」
(中時)
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