看好銀髮族產業商機，大陸來台取經安養中心

台中市建築經營協會「大師講座」邀請雙連安養中心執行長蔡芳文（右三），主講台灣安養中心的投資現況與經營心得，及軟硬體服務經驗分享。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長許枝旺（左）、雙連安養中心執行長蔡芳文看好台灣安養中心經營，也能讓高齡者有尊嚴又舒適的安度晚年。（盧金足攝）

雙連安養中心規畫有如度假村。（圖／雙連安養中心提供）

雙連安養中心強調不只是安養中心，而是像家一樣溫暖的安養環境。（圖／雙連安養中心提供）

高齡者住進安養中心，可以參與健康和社交課程，享受晚年生活。（圖／雙連安養中心提供）

養老防老時代過去了！很多人已開始為退休規畫作準備，因應年紀、壽命與健康問題，如果退休老在家，缺乏社會參與，現在台灣很多60多歲的人就有養老觀念，在健康可以生活自理時，搶先在安養中心申請排隊。位在新北市的雙連安養中心經營有成，一位難求，即吸引大陸各地城市來取經，讓台灣的安養中心成為國外輸出管理經驗的新興產業。

「安養中心不是沒有溫度的養老院，而是提供一個家的溫暖！」雙連安養中心執行長蔡芳文到台中市建築經營協會「大師講座」演講時，分享安養中心的投資現況與經營心得，強調長輩安養的需求，就是希望住在很像家的安養中心，子女上班也安心，老人安養不能無所事事，要讓老人有參與感和成就感，不要有等著上天堂的孤寂感。

蔡芳文說，目前雙連安養中心有200多名員工照護432名老人，照顧比例達1比2，從人生戰場退下的老人，如何安度晚年？安養中心規畫生活空間無障礙，連坐電梯都設椅子，讓老人真的「坐」電梯。

還與大學合作研發老人專用的輔具，設計開發高度軟硬適中的床和沙發、防跌床等，目前已開發20多項，獲技術移轉量產上市，銀髮族服務一條龍。

蔡芳文指出，安養中心其他還有臥床，甚至插管的老人，長期照顧形成家人負擔，有的失智老能老人會有走失之虞，不記得家人，是家人心裡的痛，在安養中心都可獲得妥善照顧，中心很多土地的捐贈來源，都是安養家屬看到長輩被照顧的很好，捐贈土地感達謝意。

「這些價值7、8億元的捐地，不能任意轉賣！」蔡芳文表示，為讓土地有更好運用，募款1億元興建建築物，做為日托與送餐服務，17年來的經營除了第1年的赤字，第2年能轉虧為盈，這對安養中心是正向能量。

蔡芳文說，安養中心好不好？自己住住看就知道，獲得第一手的經驗，他從親自使用拖鞋軟硬程度、有無棉花棒、電梯關門速度不能太快等小細節，長照一定要從「同理心」出發，經營的第4年起，雙連安養中心就年年滿額。

現在他願意將經營老人安養院的know how提供給其他想經營的企業團體，大陸已有北京、上海、山東、福州、廣州等地，提供經營和照顧經驗，2015年雙連安養中心將經驗輸出至大陸，投資者是上海斯米克控股，蔡芳文擔任其安養中心的總顧問。

蔡芳文說，智慧管理系統、人才培育、醫養結合、開發符合長輩使用的產品、科技創新的開發等，甚至於是心靈層面的滿足，皆是從安養中心延伸的課題，可說是未來的「泛健康產業」。

台中市建築經營協會理事長許枝旺表示，台灣目前有1000多家安養中心，雙連安養中心的用心讓長照開創台灣另一個新興產業，建築業者也從這裡看到不同於以往的轉型契機，高齡社會來臨，銀髮族創造的藍海市場，從安養院到輔具，及高齡者食衣住行的相關產業，都是龐大的市場，豐富高齡者的晚年生活。

(中時)