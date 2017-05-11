高雄春天藝術節少年歌子計畫 打造明日之星
高市文化局為傳承傳統戲曲血脈，去年推出為期3年「少年歌子培育展演」計畫，培植36位演員、14位樂師，其中年紀最小只有國小三年級，首年培訓初有成果，將於7月高雄春天藝術節，壓軸演出少年奇境歌仔戲《靈界少年偵察組》。
高雄春天藝術節規畫台灣最大的劇場歌仔戲連演，2010年至今，眾多優秀團隊推出20多齣現代劇場歌仔戲節目，為培育歌仔戲新血，文化局去年專為年輕歌仔戲演員、樂師推出「少年歌子培育展演」3年計畫。
高市文化局長尹立指出，首屆培訓共有36位演員、14位樂師報名，最年輕的是國小三年級、立志學丑角的小女生，以及才國中一年級卻已有豐富演出經驗的男鼓手，文化局針對各人專長、程度分組規畫課程，安排各領域大師個別教學。
在地臺灣豫劇團全力支持這項計畫，力邀包括廖瓊枝、薪傳歌仔戲劇團張孟逸、古翊汎、王台玲、江亭瑩等人、戲曲專家朱陸豪、王金櫻、曹復永、萬裕民、朱海珊等老師，規畫夢幻課程，樂師則有歌仔戲文武場名師王青松、張肇麟、柯銘峰等人授課。
本屆演員皆肯定培訓過程獲益良多，勝秋戲劇團新秀梁瓊文坦言：「表演細節若沒有老師點破，看看就過去了，這是外台演員較缺乏的」。
文化局將於6月公布下屆學員徵選，歡迎新伙伴加入，也鼓勵現有成員繼續累積實力。
(中時)
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