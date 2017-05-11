性侵逃跑犯蕭國昌 昔日自白犯案百件被稱殺人魔王

從澎湖逃跑到台灣的假釋犯蕭國昌，24年前被逮捕時，曾自白犯下上百件殺人搶奪性侵案，被稱為殺人魔王，最後，法院認定的犯罪事實，只有1件強劫強姦、1件預備強劫強姦、1件強劫、2件竊盜、1件搶奪，共六件犯行有確實證據，其他包括9條命案在內的100多件起訴犯行，幾乎全部只有自白，有的甚至人證、物證都明顯證明不是蕭國昌所為。

蕭國昌，是在民國82年9月間，因竊盜案為北市警中山分局循線逮捕移送台北地檢署，為檢察官下令羈押看守所後，經過萬華、松山、信義、大安、大同等分局先後爭相借提，不到1個月的時間，蕭國昌自白犯下8件殺人、強姦殺人命案，以及100多件的強姦、強盜、搶奪等重大刑案，一時間，四年多來沒有破的命案和其他刑案，都是蕭國昌所犯，蕭也因而成為國內近年來犯案最多、手法最惡劣的獨行盜。不過，台北地院合議庭調查後發現，大多數是警方「灌水」所致。

而自白犯下100多件盜匪、強姦、搶奪、竊盜案及9件命案的被告蕭國昌，被檢察官據以提起公訴後，歷經3年9個月的訴訟，最高法院在86年判決蕭國昌無期徒刑定讞。並在同年11月21日發監執行。

蕭國昌自十九歲開始，就是監獄與職訓總隊的常客，因犯竊盜、妨害自由等罪，一再進出監獄，田79年3月22日執行完畢，於80年3月27日隨著漁船出海，至81年才返港，返港後，他又犯竊盜罪被判處1年徒刑，於81年8月20日起被羈押，至82年8月才獲釋。

蕭國昌在監獄外的時間還是一再犯罪，不久之後，再度因為強盜、竊盜等犯行被捕。

蕭國昌落網後，不但自白犯罪，甚至主動寄函給台北市警察局大同分局長，要求借提，以便供出所犯之罪，因而，當檢察官於83年1月初起訴他時，只有中山、信義、萬華、松山等四分局移送他的案件，但是，迄台北地院於84年9月判決時，又增加了大同、大安兩分局的移送併辦案件。不過，之後北院都推翻這些自白案件，以後二、三審的改判、發回更審，有的是量刑問題，有的是細微的調查瑕疵，判決事實與理由幾乎是大同小異。

台北地院判決時，援引刑法五十九條，減輕蕭國昌之刑為無期徒刑，理由是法重情輕，處以唯一死刑，失之嚴苛。 上訴高院後，法官認定的犯罪事實還是6件，但是法官認定一審援引刑法五十九條減輕其刑，於法不合，乃改判蕭國昌死刑。

沒想到，蕭國昌在去年3月通過假釋，由高院裁定交付保護管束，此次卻破壞電子腳鐐從澎湖逃回台灣，再度讓昔日這段讓檢警難堪的往事重現，但也顯示蕭國昌的危險性，須盡速將他逮獲。

(中時)