經紀人「豬哥亮沒有過世」 謝金晶敬業出國工作

豬哥亮因大腸癌住院，健康狀況備受外界關注。（圖／中時資料照片）

綜藝天王豬哥亮因罹患大腸癌住進台大醫院2個多月，今(11日)上午一度傳出烏龍病逝訊息，豬哥亮經紀人蘇瑞煌隨即澄清：「豬哥亮沒有過世」，駁斥不實傳聞，而謝金晶今上午也被媒體捕獲現身機場，敬業前往雅加達工作，心情看來十分輕鬆，似乎對父親病情放心不少。

稍早網上傳出豬哥亮不幸訊息，豬哥亮的經紀人蘇瑞煌已出面澄清絕無此事，豬哥亮在台大的主治醫生、外科部副主任梁金銅也否認，表示若有事會由他簽證明書，並通知衛福部相關單位，呼籲媒體與外界理性，別以訛傳訛，「不要亂傳。」

而據《自由時報》報導，今上午6時謝金晶在助理等人陪同下現身桃園機場，準備前往雅加達履行一年前便決定的商演活動，問及父親病情，謝金晶不願回答，但從她和助理一路上有說有笑的輕鬆態度，似乎可知豬哥亮目前健康狀態沒讓她太緊張。

(中時電子報)