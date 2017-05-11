開大貨車載怪手　駕駛疑閃神翻兩車

新北市39歲徐姓男子11日駕車載怪手行經瓊林路156號前，疑因一時恍神而擦撞路邊水泥圍牆而翻覆。（陳心瑜翻攝）

新北市39歲徐姓男子11日駕車載怪手行經瓊林路156號前，疑因一時恍神而擦撞路邊水泥圍牆而翻覆。（陳心瑜翻攝）

新北市39歲徐姓男子11日駕車載怪手行經瓊林路156號前，疑因一時恍神而擦撞路邊水泥圍牆而翻覆，對向的自小客車也遭磨損，大貨車駕駛腳部輕微擦傷，送醫後已無大礙。

警方表示，徐姓大貨車駕駛當時從瓊林路往新樹路方向行駛，而徐姓駕駛酒測後無酒精反應，肇事原因仍需進一步調查釐清。

(中時)