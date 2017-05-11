家屬手工皂洗腳按摩 植物人媽媽歡度母親節
同樣因為腦中風成為植物人的柯媽媽和徐媽媽，先後由家屬送到植物人安養機構，2人的家屬11日為她們洗腳按摩，並獻上康乃馨，表達感恩的心，提前歡度母親節，2位植物人媽媽的眼神，似乎也感受到子女的孝心。
創世苗栗植物人安養院院長陳綠蓉表示，柯媽媽和徐媽媽分別於4年前和1年前安置入院，但子女、兒媳都會定期到院，為她們盥洗、按摩復健，告訴她們家庭成員近況。
母親節即將到來，柯媽媽的兒子和媳婦，徐媽媽的丈夫、女兒和女婿，上午到安養院為她們慶祝母親節。
柯媽媽媳婦梁玉雲說，婆婆中風成為植物人已16年，前面12個年頭都在家裡，由家人和看護照顧，有了專業機構照顧，家人得喘息又能正常上班工作。
徐媽媽女兒說，媽媽2009年中風，原本還能活動，直到去年初成為植物人，家人也經常到院探視，幫她活動筋骨。
創世為籌募基金，自製手工香皂義賣，而來自新北三重的龍寶咖啡，也贊助咖啡和手工餅乾義賣，希望更多熱心人士關懷植物人。
(中時)
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