家屬手工皂洗腳按摩　植物人媽媽歡度母親節

植物人家屬為媽媽洗腳按摩，為植物人媽媽慶祝母親節。（陳慶居攝）

家屬象徵性點亮蛋糕蠟燭，為植物人媽媽慶祝母親節。（陳慶居攝）

創世自製手工香皂義賣，並有咖啡業者贊助義賣籌募經費。（陳慶居攝）

同樣因為腦中風成為植物人的柯媽媽和徐媽媽，先後由家屬送到植物人安養機構，2人的家屬11日為她們洗腳按摩，並獻上康乃馨，表達感恩的心，提前歡度母親節，2位植物人媽媽的眼神，似乎也感受到子女的孝心。

創世苗栗植物人安養院院長陳綠蓉表示，柯媽媽和徐媽媽分別於4年前和1年前安置入院，但子女、兒媳都會定期到院，為她們盥洗、按摩復健，告訴她們家庭成員近況。

母親節即將到來，柯媽媽的兒子和媳婦，徐媽媽的丈夫、女兒和女婿，上午到安養院為她們慶祝母親節。

柯媽媽媳婦梁玉雲說，婆婆中風成為植物人已16年，前面12個年頭都在家裡，由家人和看護照顧，有了專業機構照顧，家人得喘息又能正常上班工作。

徐媽媽女兒說，媽媽2009年中風，原本還能活動，直到去年初成為植物人，家人也經常到院探視，幫她活動筋骨。

創世為籌募基金，自製手工香皂義賣，而來自新北三重的龍寶咖啡，也贊助咖啡和手工餅乾義賣，希望更多熱心人士關懷植物人。

(中時)