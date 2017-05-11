慶祝護師節 開刀房醫護客串年曆主角
迎接護師節到來，同時讓醫護人員能留個紀念，亞洲大學附屬醫院外科部長林志隆自掏腰包，設計出「祥龍十八式」主題月曆，並邀開刀房醫護客串拍攝，象徵「降伏病魔、守護患者」，有趣的是，醫護們在拍攝過程拍出各種姿勢，讓圍觀者也樂翻。
擺出一個個想了許久的POSE、再融入每個人對醫護工作的期許，一張張照片呈現在「祥龍十八式」主題月曆中，呈現醫護人員另一個風貌。林志隆說，開刀房一向給人刀光劍影的印象，護理師長更是長時間待在冷冰冰的環境，箇中辛苦很難體會，盼透過獨具巧思的年曆，讓大家了解他們。
林志隆表示，為慶祝護師節，希望送護理師一份難忘的禮物，幾經思考，決定將金庸武俠小說的「降龍十八掌」改編為「祥龍十八掌」，邀18組外科醫師與護理師合影，透過他們活潑、輕鬆的一面，打破外界對開刀房冷若冰霜的刻板印象，也盼吸引更多生力軍加入醫療行列。
為了拍出生動有趣的照片，護理師們絞盡腦汁，護理師薛佳琪說，拍攝前，大家在LINE群組神秘兮兮地討論許久，但開始拍攝時，才發現真的很彆扭，直到拍攝幾張後，大家終於放開了，希望「明年能再拍一次」。
(中時)
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