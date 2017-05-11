全長2300公里 陸「高鐵絲路」即將全線貫通
據大陸澎湃新聞報導，有「高鐵絲路」之稱、連結陝西西安至新疆烏魯木齊的交通動脈即將全線貫通。最後一段、從陝西寶雞至甘肅蘭州的寶蘭高鐵，已於上月初全面鋪設完畢，一旦試車和檢驗通過，將能與已開通的西安至寶雞段與蘭新高鐵連結，讓全長2,300公里的「高鐵絲路」全線貫通。未來，來往西安、蘭州和烏魯木齊之間，時間將從現行32小時，大幅縮減為14個小時，讓大西北的交通和產業發展更上一層樓。
隨著中國國內高鐵長度愈來愈長，在去年底正式突破2.2萬公里，做為「一帶一路」的指標建設項目，大陸鐵路公司更砸下重金，沿著古代絲路遺址，從西安出發，途經寶雞、蘭州與河西走廊等地，最終抵達新疆烏魯木齊。目前西安至寶雞段已在2013年通車營運、而全長1,776公里的蘭新高鐵也於2014年完工通車，僅剩在2012年動工、即將完成的寶雞蘭州段，就能讓絲路以「現代化」的面貌再次復活。
負責建造的工程團隊表示，包含即將通車的寶雞蘭州段，高鐵絲路的平均最高時速能到達250公里，未來從西安出發到蘭州，時間可從現行7小時縮減至3小時；而從蘭州前往新疆烏魯木齊，也從25個小時大幅縮減至11個小時，讓高鐵正式打通大西北發展的任督二脈，也成為大陸一帶一路計畫中不可或缺的一塊。
(中時電子報)
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