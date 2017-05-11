燕趙大地 八個武術之鄉

社區裡,群眾練武強身健體。(河北省台辦提供)

說起武術,世界無不齊齊望向中國。 中國大地上,武林高手是層出不窮,數不勝數。 而燕趙大地河北可謂是世界武術之都,武術大師數量排在全國首位,像霍元甲、王子平,一個個都是如雷貫耳的名字。 全國統計的拳種門派大概有129種,而河北就有70種之多。

河北人民歷來尚武,從黃帝在涿州「振兵」教武時算起,則有四千多年了。 宋代大文豪蘇東坡曾稱讚:「幽燕之地,自古多豪傑,名于圖書者往往而是。 」京杭大運河縱穿河北境內滄州之地,此地亦為南北水旱交通要道,京、津、冀、魯、豫商品流通必經之路。 清末,「鏢不喊滄州」,已成為南北鏢行共同遵守的常規。

燕趙之地習武之風尤勝,刀光劍影,英雄豪邁。十八萬平方公里的土地上,誕生了七個全國武術之鄉,實在令人讚歎。

體育場裡,大型太極表演。(河北省台辦提供)

素有「武建泱泱乎有表海雄風」之稱的滄州,在1992年就成為全國第一個獲得「武術之鄉」殊榮的地級市。 在河北70種拳術門類中,滄州占了52種。 剛勁迅猛的「八極拳」可是響噹噹的一塊招牌,頭、肩、肘、手、尾、胯、膝、足,這八處發揮到極致,是乃「八極」之意。

邯鄲永年縣是楊式太極拳、武式太極拳的發源地,該縣70%的人口長期練習太極拳。 楊式太極拳、武式太極拳歷經上百年傳承,遍佈全國各省市及海外數十個國家,他們的弟子都稱所習之術為「永年太極拳」。

獲得全國武術之鄉稱號的還有八卦掌著稱的南宮市,形意拳發源地深州,擁有國家級非物質文化遺產八卦掌的文安縣,傳承趙匡胤發明的大洪拳的邯鄲峰峰礦區,以及出現許多習武名人的大名縣。

近些年來,楊露禪、董海川、郭雲深、孫祿堂、霍元甲、王子平、李書文、佟忠義、大刀王五、燕子李三等河北歷史名人燦若繁星,特別值得一說的是1929年國民首屆擂臺賽上獲得前五名的王子慶、朱國福、章殿卿、曹宴海、胡風山都是河北人。 由此可見,河北這個燕趙之地為中華武術的發展做出了不朽的貢獻。

俠肝義膽 真武林

河北是武術大省,自然武林高手如林,現在就帶大家走進幾位武林高手的世界,一睹英雄豪傑的精彩人生。 說起丁新民,許多人覺得他像一個謎一樣的人。 他是個武人,他獲得了無數個市、省乃至全國的武術比賽冠軍,特別是獲得了世界傳統武術錦標賽第一至五屆國際武術邀請賽、交流大會及世界武術的最高賽事共二十枚金牌。

招式:沉香劈山(丁新民)。(河北省台辦提供)

他又是個文人,他的文章已入編人民大學教科書,國報有其專刊,省報有其專版,是中國國學研究會研究員、河北師範大學客座教授。

實際上他的職務是河北醫科大學西山校區黨委書記。

2006年,他在馬鞍山國際太極拳研討會上的一次表演,引起了一片驚歎和讚美,有人隨即發來信函:「您的表演,招式嫺熟,功架穩健,其長劍更是造型優美,剛柔相濟,如波浪之起伏,輕沉兼備,給人以瀟灑厚重、輕靈凝重、舒展緊湊的和諧之美。 」更有人前來拜師學藝,由於對方生活不富裕,丁新民熱情相待,照顧吃住,精心傳授武藝,且分文不取。

丁新民先生俠肝義膽、樂善好施,扶危濟困。 他曾經幾次沖進火海救人,以至於燒光眉毛、烤焦頭髮。 遇見凶徒,總會挺身而出,行俠仗義。

北京奧運會火炬傳遞,他作為河北武術界唯一代表進行了傳遞,他後羿射日」、「仙人指路」、「懷中抱月」、「鼓蕩乾坤」等幾個動作,展示了武學文化的深厚內涵,使觀者豪情頓生,盪氣迴腸。

他辦武術班、舞蹈班、書法班,業餘培訓了幾千人,不但不收費,而且還倒貼錢,他說自己這樣做只圖生活更充實,更快樂。

丁新民,就是這樣一個站在我們身邊,而我們又必須去欽仰的人!

而說起另一外河北武林高手王志海,又是一位值得欽仰的人。

王志海自幼癡迷武術,12歲拜燕青門武術名家肖玉峰為師正式習武。 他每天放學後給家裡的牲口割完草,便拿塊涼餅子,邊吃邊往二十裡外的肖老師家跑,一直練到深夜,再頂著滿天星斗跑回家。 歷經八個寒暑,從來沒有半點懈怠。

後來又拜「郭燕子」郭長生之子郭瑞祥為師,王志海每週三、周日從家中趕到五十裡外的郭老師家中,向郭老師學習劈掛拳、瘋魔棍、苗刀。 10年來,他每天與屋後的幾棵榆樹「拼命」,一打就是幾百下;為練習腿功,他把沙袋吊在房檁上,每次訓練至少輪抽1000次;為練習棍法點的準確,他在牆上畫一個記號,一次次反復擊打,把牆打了一個深坑。

老師們的諄諄教誨,傳授了王志海高超技藝,培養了他高尚的武德。 精湛的技藝非但沒有引發王志海的傲氣,相反他越發顯得的樸實敦厚。

招式:麗龍觀洞(王志海) 。(河北省台辦提供)

他敬師。 肖老師已去世三十多年,每年春節、清明,無論颳風下雪,他都要親自到肖老師墓前祭掃。

他好友。 中華武林門派林立,多有因積年恩怨而互抱成見者,但風波常止于王志海處。

他愛徒。 對家庭困難但習武條件上佳的學生,他就自掏腰包,使他們不致于中途輟學。

回顧自己的武術生涯,他說,武術是我的根本,傳統武術博大精深,弘揚武術的工作我要堅持不懈地進行下去,生命不息,奮鬥不止。

首屆冀台傳統武術交流大會來了

河北臺灣武林高手雲集臺北劍潭,切磋武藝,以武會友。 雙鉤、螳螂拳、披掛拳、瘋魔棍、形意五行拳、虎鶴雙形等名家表演專案輪番登場,更有兩地的團體帶來壯觀的團體表演,如太極刀、八極拳、64式第一段、陳氏38式等。

武林江湖再現,高手精彩不斷。

2017河北文化寶島行。(河北省台辦提供)

★2017首屆冀台傳統武術交流大會

時間:2017年5月13日 （週六） 上午

地點:臺北市劍潭活動中心(臺北市士林區中山北路四段16號)

★2017首屆冀台傳統武術文化論壇

時間:2017年5月13日 （週六） 下午

地點:臺北市劍潭活動中心

(中時電子報)