中市抽驗肉粽 大遠百金滿意福粽大腸桿菌超標110倍
端午節將至，台中市衛生局11日公布首波市售粽子抽驗結果，未料又有名店中標，台中大遠百販售一款「金滿意福粽」，檢出生菌數超標47倍、大腸桿菌群也超標110倍，由於販售者在新北市，已移請新北衛生局繼續追查，中市衛生局則立即通知賣場將相關產品下架。
台中市衛生局首波抽驗冷凍肉粽38件，並抽驗鹼粽8件、豬肉40件、香菇24件、菜脯36件、鹹蛋黃14件等端午節相關食品，總計抽驗160件。除上述這件肉粽外，還有3件菜脯檢驗不合格，已要求有問題產品先下架，並通知製造地縣市衛生局後續辦理。
被檢出不符規定的「金滿意福粽」，檢出生菌數4700000cfu/g (標準應小於100000cfu/g)、大腸桿菌群大於1100MPN/g(標準應小於10MPN/g)，與規定不符。
衛生局也抽驗包肉粽常用配料，其中3件不合格菜脯為大甲區仲信量販(超鴻百貨股份有限公司)抽驗的「菜脯(碎)」、「菜脯(條)」檢出防腐劑苯甲酸2.05g/kg及2.56 g/kg，超過標準值。另在西區蕭賢仁專業蔬菜批發抽驗「珍珠脯」檢出「甲醛2ppm(標準：不得檢出)」，衛生局已將前述三項菜脯產品移至嘉義縣衛生局調查辦理。
衛生局提醒，食品業者產製的食品若違法食安法第17條中央訂定衛生標準的規定，得依同法第48條限期改善，若屆期未改善可處3至300萬元罰鍰。提醒民眾購買冷凍食品時可留意包裝標示、產品效期、店家保存環境衛生等事項，購買安心商品享用，健康過佳節。
(中時)
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