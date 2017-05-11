福建壽山石雕藝術展　11日廣州開展

凝聚深厚中華傳統文化的《石中翹楚——福建壽山石雕藝術展》，將於本月11日至21日在二沙島嶺南會展覽館展出。參展的300多件福建壽山石雕刻作品精彩紛呈，給喜愛壽山石的廣東觀眾展現一場品石賞石的文化盛宴。

壽山石有中國「石王」的美稱，是大陸傳統的四大印章石之一，其藝術發展歷程源遠流長，與中華民族傳統文化一脈相承。2006年，壽山石雕被國務院列入第一批國家級非物質文化遺產保護名錄。壽山石又因存量甚少，款款皆珍，幾千年來，不論達官貴族或平民百姓，皆視其為天下瑰寶。

此次福州百年老字號青芝田壽山石雕行，攜手福建省工藝美術大師江秀影師生，參展作品約有300多件，琳瑯滿目，豐富多彩，其中不僅有價值連城的田黃石，還有荔枝洞、善伯洞、芙蓉石等二十多類珍貴壽山石種。

壽山石藏品不乏王祖光、郭功森、郭祥忍、林發述、林榮發、石秀、鄭幼林、莊長華等多位中國工藝美術大師及名家作品。

此外，也有當代中青年雕刻家的精心力作，作品的藝術構思與技藝融文學、歷史、書畫、雕刻於一體，文化底蘊深厚，具有很高的藝術價值和鑑賞價值。

(旺報)