花蓮》狼師議題延燒 補教業者盼設不良師通報系統
日前有縣議員爆料，花蓮某立案補習案疑似聘用狼師，雖經證實並無狼師聘用紀錄，卻也凸顯補教老師管理漏洞，花蓮縣補習教育事業協會今向議員游淑貞陳情，盼能與縣教育處合作建立溝通管道，縣教育處回應，將研擬通報系統及建立補教老師實名清冊，共同為學子教育環境把關。
花蓮境內近200間立案補習班，僅立案申請須進行補教教師資格審查，後續增聘教師則由業者自行管理，教育處不定時稽查，若有教師性侵或性騷擾案件也賴業者自行通報。
補教業者疑似聘用狼師傳聞一出，被影射的業者直喊冤，澄清「曾是該補習班學生，絕非補教老師」，盼縣府能有效管理業者，避免造成不必要恐慌，影響學生學習心情。
花蓮縣補教協會提出三項要點說明：包括配合提供任職教師實名清冊、建立完整聯絡通報系統及嚴格把關教師聘用。理事長石聿恆指出，協會成立近10年，共有54間立案業者、上百位補教老師，以現有的聯絡通報系統，只要有不適任教師消息，便能立即通報協會成員，避免誤用不適任教師或員工。
教育處回應，除了現行的不定時抽查，未來也會採納協會建議，建立補教業者教師實名清冊，並針對不良教師建立暢通的通報系統，甚至直接將不良教師名單掛在網站上，保障學生受教權利。
(中時)
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