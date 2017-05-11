桃市議員批青年事務局成效差 趕局長出議場
桃園市青年事務局成立兩年來，遭議員批評業務重疊，至今許多民眾仍不知道有這個單位，市議員王浩宇實地到年輕人最多的中平商圈進行調查，訪問50人，僅3人知道這個單位，且流動率高，內部人事一直處於不安定的狀態，員額40人從來沒有補實；另外，強調青年創業卻少青年就業，「年輕人有錢可以開公司嗎」？
王浩宇表示，局裡同仁幾乎每個都忙於在外面找缺丟履歷，剛考上的寧願辭職、有人剛調來就急著調走、有人寧願降調也要走，這樣正常嗎？劉茂群議員對於農博青創市集認為更是定位不清，要求修正，局長陳家濬答詢不清楚，遭趕出議事堂。
多位議員認為，青年事務局要改名為青年活動局，2億多元預算扣除6000萬資本門外，剩下幾乎都在辦活動，毫無意義；黃敬平議員指出，甚至在義民廟前舉行熱音活動邀請年輕朋友來參與，還遭檢舉噪音，稽查人員15天後才來稽查，說要罰地主義民廟。
此事經環保局稽查，發現3月25日當晚的確有在辦活動並檢舉，至於4月11日則是另件義民廟祈福晚會，兩件噪音檢舉案並非同一件。
市議員謝彰文表示，桃市青年平均失業率6%，若以年齡區分，失業率分別為：15至19歲為8.9%；20至24歲為10.7%；25至29歲為6.4%；30至34歲為 3.4%；35至39歲為2.3%；40至44歲為3.7%，青年事務局應該針對就業部分努力而非創業。
另包括詹江村、徐其萬、劉勝全、魯明哲、舒翠玲、梁為超、彭俊豪等多人，也針對創業「維艱」提出質詢，認為不是每個人都有富爸爸可以提供人生第一桶金創業，要求青年事務局務實；陳家濬表示，會針對業務進行檢討。
(中時)
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