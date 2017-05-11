《時來運轉》運彩報報 - 燃燒火牛陣 追大不客氣

去年在印地安人大出風頭的中繼投手安卓米勒。(美聯社資料照)

運彩棒球各種玩法當中，「大小」一直是廣受彩迷歡迎的熱門項目。鎖定「大小」的玩家都知道，得分能力和球隊打擊數據一定有所相關，運彩達人本週再和大家分享另一個觀點：從進階的牛棚投手數據也可以協助「大小」分的判斷！

在以強力攻擊為主的MLB中，先發投手表現正常時一般投球局數落在五到六局間，第七局起就交給短中繼、佈局和終結者依序登場來鎖定勝局，這些後援投手統稱「牛棚」。然而這是在分數領先的情況之下才有的調度…當球隊突然爆量失分導致整場比賽落後較多時，登板的一組投手往往陷入所謂「敗戰處理」的惡性循環：在止血不住的情況下不斷飆高用球數，連帶提前退場消耗後面登場的投手戰力，甚至影響到整個系列賽的後續賽程中團隊投手表現。

MLB後援投手自責分率

閱讀本季大聯盟團隊後援投手數據：自責分率前五高的隊伍，分別是底特律老虎、德州遊騎兵、華盛頓國民、西雅圖水手、聖地牙哥教士，這些球隊此項數值都超過5.00。試想：當你知道一隊的後援投手平均每場要掉5分，他想求勝時勢必靠打擊搶回更多分數，總分賽果往「大」靠近便成為必然，戰績排名在前的國民就屬於這個類型。而其他四隊則像前面提到的投手使用循環，短期內高失分趨勢無法改變。

牛棚投手不斷消耗下的高失分趨勢之所以不容易調整回正軌，主要是因為投手的休息不足，這會使習慣短局數少球數的後援投手群，整體投球內容品質大幅下滑，又更降低了對打者的壓制力，如此循環下自然很容易造成「大分」經常出現。明白這個細節後，投注大小將更有把握！記得除了參考打擊數據外，後援投手自責分率這個極具價值的環節也別遺漏。

(中時電子報)