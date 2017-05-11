盧建順創紀錄封王 台灣強神勇奪「3連勝」

盧建順台灣強長春高球公開賽創多項紀錄奪「3連冠」。(圖：台灣長春職業高協提供)

台灣「長春1哥」盧建順贏不停！今（11日）在台中興農球場舉行的總獎金100萬元台灣強長春公開賽，再以大贏7桿的總桿193桿（-23）強勢封王，不僅贏得「3連勝」，且寫下多項台灣長春高球巡迴賽紀錄。

盧建順今天第3輪後9洞飆出29桿（-7），這輪交出驚人61桿，三天總桿-23桿，創下台灣長春高球巡迴賽史上「9洞最低桿」、「單輪最低桿」與「3輪最低桿」等紀錄。

他2014年曾公雞帶小雞傳承賽9洞打出30桿，2012年在亞太霧豐公開賽第2輪揮出62桿，結果今天雙雙改寫自己保的這兩項紀錄。今年58歲的盧建順表示，他年輕時在美國比賽曾打過61桿，但忘了是1989年還是1990年，今天則是生涯第2次飆出61桿。

前兩輪都領先的現任長春高協理事長盧建順，今天全場抓到11隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，前9洞打出4鳥0柏忌32桿，後9洞再狂抓7隻小鳥，打出29桿，不僅以連續領先三天姿態攻頂奪冠，且將領先差距擴大到7桿。

另一位53歲名將呂文德，雖決賽輪揮出65桿，仍以200桿獲得第2，汪德昌與今年升為長春選手的徐國雄，同以202桿並列第3。盧建順、呂文德與汪德昌，都是現役日本長春巡迴賽選手。

盧建順今天贏7桿奪冠，僅次於2014年公雞帶小雞傳承賽的9桿差封王。春高球公開賽本季已進行3場，最終都由盧建順奪走冠軍盃，名符其實成台灣長春高球巡迴賽的「常勝軍」。

(中時電子報)