高雄監獄母親節前懇親，收容人替阿嬤洗腳

高雄監獄母親節前舉辦懇親會，許多母子、祖孫當場相擁而泣。（高雄監獄提供）

母親節前夕，法務部矯正署高雄監獄11日舉辦懇親會，有收容人上台替阿嬤洗腳，祖孫倆人相擁而泣，獄方今年特別安排家有幼兒的收容人，錄製童話故事有聲書光碟，讓孩子懇親結束後帶回家聽，藉由聲音陪伴，彷彿爸爸就在身邊。

1名90多歲的祖母，步履蹣跚到場參加懇親會，與在監服刑的孫子難得相見，兩人皆淚流滿面，這名收容人也自責不孝，不該讓祖母辛苦跑來監獄探望，今天也是他第一次為祖母浴足奉茶。

另名收容人「阿茂」說，五歲時父母雙亡後，就靠祖母撫養他長大，可惜年輕不懂事，沒好好照顧祖母，只能藉此機會幫祖母洗腳來報答養育之恩，阿嬤看著孫子認真替自己洗腳的表情，感動說以前孫子有殺氣，現在整個人心態、氣質都改變了。

「女兒，爸爸每天說1個故事給妳聽，好不好？」收容人「小傑」因販毒被判7年6月，今年獄方首度舉辦「枕邊細語─為孩子說故事」活動，他馬上報名，希望錄製有聲書，說故事給孩子聽，稍稍彌補因犯錯而失去的父女親情。

高雄監獄典獄長王文笔親臨會場，他表示，母親節前夕辦理懇親會，是盼藉由家庭支持，為收容人提供溫馨、穩定的力量；此外，藉由錄製有聲書，可讓在監服刑收容人彌補對孩子的父愛，也讓小朋友在成長過程中，盡量感受父親的陪伴。

(中時)