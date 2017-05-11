全身發癢起紅疹？ 恐玫瑰糠疹發作

玫瑰糠疹症狀為皮膚起紅疹，有些紅疹周圍會脫屑，時間越久，起疹子範圍越大。(圖/達志影像/Shutterstock)

日前有名女性在換季時，皮膚發癢，更在一場感冒後，胸部、腰部及四肢都發癢起紅疹，原以為是異味性皮膚炎，但就醫後才玫瑰糠疹發作。

依據中央通訊社，林口長庚皮膚科黃毓惠醫師表示，玫瑰糠疹並不是過敏也不具傳染力，是免疫失調所引起的疾病，目前沒有明確病因，但若是太過勞累，抵抗力變差及病毒引起的感冒都是誘發因子。

玫瑰糠疹症狀為皮膚起紅疹，有些紅疹周圍會脫屑，時間越久，起疹子範圍越大，有部分患者可能會覺得發癢。新光醫院醫學美容中心皮膚科徐常捷醫師表示，春、秋兩季，因天氣變化較大，玫瑰糠疹患者平均增加3成。

由於玫瑰糠疹症狀與異位性皮膚炎類似，民眾易混淆，徐常捷醫師說明，異位性皮膚炎是會在特定部位起紅疹，像手肘，彎曲部位或孩童臉上；玫瑰糠疹則是全身都可能都發紅疹，嚴重全身會紅點，背部會有像聖誕樹排列的橢圓形紅疹。

徐常捷醫師提醒，如果患者會覺得很癢，可以涼水濕敷舒緩，千萬不要伸手去抓，若是抓破發炎，可能導致黑色素沉澱，也可能擴散變成濕疹。

(中時電子報)