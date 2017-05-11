下周萬安演習 平鎮警今預演

桃園市平鎮警分局11日舉辦萬安演習預演。(賴佑維攝)

桃園市平鎮警分局11日舉辦萬安演習預演。(賴佑維攝)

桃園市平鎮警分局為配合執行北部地區同步「軍民聯合防空萬安40號」演習，將於5月18日13時30分至14時舉行，並動員民防、義警及憲兵等單位，全程歷時30分鐘，除施放緊急警報外，並實施人車管制，警方今天也舉辦預演。

平鎮警分局分局長張維鎮表示，萬安40號演習將於5月18日13時30分至14時進行，共計30分鐘，正式發放空襲警報，請市民朋友配合關閉門窗、熄滅燈火，汽、機車駕駛人請停止行駛，停靠於路旁配合指揮人員進入最近之避難所緊急避難。

為了本次萬安40號演習期前宣導，於今日下午舉行預演，預演時僅有警方、民防人員，警報不會發放、人車也不會管制，請民眾不要驚慌。但5月18日演習正式開始時，民眾一定要配合警、軍人員之指揮，並且快速避難，若無正當急迫理由且抗拒警、軍人員指揮者，將依民防法第21條，處以3萬元至15萬元新台幣罰鍰，請民眾多加注意。

(中時)