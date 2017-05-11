陸委會臉書貼前瞻Q＆A 遭批「先把兩岸關係搞好」

陸委會將前瞻Q&A分享到臉書粉絲頁上，遭網友批評。(圖/翻攝自陸委會臉書)

立法院經濟等6委員會11日繼續審查「前瞻基礎建設條例」草案，藍綠立委互相叫陣，並爆發推擠衝突。（陳信翰攝）

民進黨政府力推的8800億前瞻基礎建設計畫，卻因不斷被各界質疑草案內容缺漏太多，連日來於立法院遭到在野黨強力杯葛；而行政院為釋除外界疑慮，特別針對計畫要點製作Q&A，供相關官員備詢時作答辯用。但有網友就發現，這份前瞻Q&A日前卻被與內政無關的陸委會分享到臉書粉絲頁上，令人質疑，怎不先把兩岸關係處理好？

前瞻計畫爭議不斷，連日來在立院成為藍綠激烈交鋒的戰場。而行政院為消弭這陣子外界針對前瞻所提出的相關質疑，包括效益評估、舉債建設、土地徵收、綁樁等議題，特別製作11項Q&A，來供內閣成員備詢時當參考依據。

但有網友發現，專責統籌處理海峽兩岸事務的行政院大陸委員會，日前卻將這些Q&A分享到臉書粉絲頁上。對此，網友就紛紛留言批評，「要不要思考把兩岸關係搞好？再來忙這個啊？這些澄清交給行政院發言人室吧。」「這個干陸委會屁事啊？」「陸委會和這個無關。」更有人無奈地說道，陸委會又管起內政，認為這就是空心政府的對比。

(中時電子報)