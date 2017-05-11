實施一例一休 民團：護理師仍超時工作

台灣護理產業工會與台灣勞工陣線等民間團體，11日在立法院召開「2017年台灣護理人員職場1例1休大調查」記者會。（劉宗龍攝）

台灣護理產業工會與台灣勞工陣線等民間團體，11日在立法院召開「2017年台灣護理人員職場1例1休大調查」記者會，台灣護理產業工會理事長盧孳豔指出，一例一休實施後，護理師每日平均工時有些微下降，但每天幾乎仍超時工作1.5到2小時，且護病比問題在醫學中心和區域醫院持續惡化。

(中時)