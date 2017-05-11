換了新手機 舊愛還能這樣用
新手機或平板一推出，許多人都手癢，忍不住要換新機，舊機除了給親友、小孩，或是轉手賣掉外，往往就丟在抽屜裡，從此不見天日。
然而，在講究資源再利用的今天，這些舊機其實還能發揮很不錯的剩餘價值。《大眾機械》（Popular Mechanics）網便建議把它們當成這些裝置來用︰
‧智慧家電遙控器
有愈來愈多Android與iOS程式可供下載，別擔心電池沒力的問題，因為你可以連著充電線。
‧監視器
同樣的，應用程式五花八門，你可以讓舊手機或平板搖身一變，成為人在任何地方都能監看家中狀況的利器。其中有些程式甚至有偵測動靜，或是遠端示警的功能。
《大眾機械》指出，Manything與Alfred這兩款免費程式都是相當理想的居家監視程式，不過如果要一些進階功能，還是得付費。然而，如果你只想看好寵物和小孩，並維護居家安全，它們已經夠用了。
‧數位相框
雖然數位相框已經不像以前那麼流行了，但利用舊手機或平板來播放心曠神怡的風景照，或溫馨有趣的家庭照，都是再利用的好方式。當然，除了照片外，如果想要，也能播放影片。同樣的，別擔心電力問題，插著充電線就好了。
‧電子閱讀器
假使你的手機或平板反應遲緩，或許乾脆用來下載電子書，或是儲存平常沒時間看的的網路文章，等到有空時再來看，讓它發揮不必反應那麼迅速的功能。
‧點唱機
從iTunes到Google Play Music，這類應用程式太多了。如果你喜歡聽音樂，這是個不錯的選擇。要是嫌聲音不夠大，由於手機與平板大都支援藍牙（Bluetooth）功能，以音频串流透過喇叭來播放即可。
(中時電子報)
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