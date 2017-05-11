吳敦義陣營派員赴議會 錄挺吳影片

（16：29更新）參與10日於中天電視舉行的國民黨主席侯選人唯一一場電視辯論後，郝龍斌和韓國瑜11日分頭上廣播節目，11號義氣小編上台北之音。但吳敦義方則被「殭屍」困擾，因為網路上傳言吳敦義破10萬人的義氣粉絲團是「殭屍」帳號，義氣幫幫忙特別要臉友幫忙傳遞讚聲。另外，吳陣營也派專人到市議會錄下挺吳議員的支持畫面，黨主席選戰進到新一波短兵相接階段。

義氣粉絲團小組對殭屍帳號的說法嗤之以鼻，對應的策略就是要臉友在「義氣」貼文，以顯示每個挺吳的粉絲都是實在的網友，而不是灌水操作；義氣小組說，「有聽說過花錢買按讚部隊，但我們沒那麼有錢」，至於所謂的殭屍帳號，則從不知是怎麼來的，他們表示，現在忙都忙死了，不會花心力在搞虛擬的網路技術灌水方面。

根據谷歌的網路聲量，吳敦義也領先郝龍斌許多，任何的商品、服務與品牌在爆紅的背後，必定具有它們滿足消費者的某種痛點或嚮往的特性，這也是許多行銷人與廠商試圖能夠解密的。在網路政治傳播方面，聲量指標，「總聲量」透露網友提及該品牌的次數，代表網友關注程度，總聲量愈多愈好。對政治人物而言，需進一步區分正情緒聲量、負情緒聲量，才是長遠經營品牌的重點項目。

義氣小組認為，吳敦義在網路世界的熱度遠超過郝龍斌和洪秀柱。但實體世界中，吳總部也悄悄進到吳的政壇起跑點台北市議會，雖說今昔難比，工作人員錄下了挺吳議員的視頻，藉由新媒體，也不斷在網路滾動流傳。

不過台北市議會的議員面臨痛苦的兩難抉擇，雖然日前吳敦義親赴議會國民黨團拜會，正副議長和黨團書記長陳永德及議員多人到場相挺，但吳陣營派出的錄影工作組仍然有不少議員婉拒，例如陳重文，原本同意錄影，但到「哥兒們」葉林傳研究室之後就變卦；還有如厲耿桂芳，坦白說自己屬於黃復興黨部，不便錄影。

正副議長吳碧珠和陳錦祥則是更早出現在郝龍斌的場子戴上拳擊手套，和郝前市長同呼口號。吳敦義在網路世界遭到虛擬的「殭屍」攻擊，在現實世界則在爭取北市議員表態仍有努力空間，首位跳出來錄影表示支持的吳世正建議吳敦義陣營，最後10天不到，一定要加把勁！

(中時)