迎接端午節 竹縣龍舟今下水

新竹縣長盃龍舟賽將在27日登場，今天上午舉辦下水儀式。（莊旻靜攝影）

新竹縣長邱鏡淳今為龍舟灑淨水，期望賽事一切順利。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（左）、議長張鎮榮（右）今為龍舟灑淨水，期望賽事一切順利。（莊旻靜攝）

新豐鄉長徐茂淦（右）今為龍舟灑淨水，期望賽事一切順利。（莊旻靜攝）

來新竹縣看龍舟賽吧！新竹縣長盃龍舟競賽27日將於新豐鄉的池和湖舉辦，今年來自新竹縣、台北、桃園、台中等37支隊伍組隊參加，今（11）日上午舉辦龍舟點睛下水儀式，為競賽揭開序幕。

新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、新豐鄉長徐茂淦等人11日上午出席點睛儀式，由在地人士陪同，祈求神明保佑活動順利、圓滿，並由邱鏡淳等人親自為龍舟點睛、灑淨水，後直接下水。

新豐鄉公所統計，今年報名參賽隊伍共37支，比去年45支較少，且因高中男子組報名隊伍少，直接併入公開組。公開組前兩年均由新竹縣消防局、湖口青工隊爭奪冠亞軍，前年湖口青工隊奪4連霸，當時湖口鄉長林志華跳湖以示慶祝，去年消防局奪冠後，消防局長孫福佑亦兌現諾言跳湖，成為龍舟賽的趣事之一。

去年首度開放混合組，今年亦有7支隊伍參加，公開組還有科技公司組隊，新豐鄉公所透露，今年機關組除了新竹縣警察局、新豐鄉公所之外，北榮新竹分院也組隊報名，還有2支國軍組成的隊伍參賽，精彩可期。

龍舟11日下水後，16日至25日開放池和湖供報名隊伍練習。池和湖賽道長度約175公尺，縣長盃龍舟賽也連續舉辦14年，27日上午將登場，徐茂淦也表示，歡迎大眾一同到池和湖前共度端午，現場除有鴨蛋等地方農特產展售，香園教養院的院生也會設攤，還有表演可看。

(中時)