亞青少田徑賽》中華小將集訓備戰 18日遠征曼谷
中華民國田徑協會副秘書長邱為榮10日接待來自全國各地全中運表現優異青少選手，備戰即將到來的2017年泰國亞洲青少年田徑錦標賽，上屆我國奪得4面金牌，中華田協秘書長王景成期盼本屆能更上層樓。
代表隊共計有11位教練、32位選手以及2位管理，組成歷來青少年最大的代表隊，10日起在台北市大同高中展開集訓，由邱為榮擔任總教練，選手們報到時精神抖擻，各單項教練分層負責指導，代表隊預計集訓一周，18日開拔遠征泰國曼谷。
中華田協理事長蔡辰威強調必須重視培訓最基層青少年，深信台灣田徑廣泛培養基層選手，且在協會長期系統性培訓計劃，將自然而然展現實力表現，因此，這些年來不但拔擢基層教練，更每年安排潛優選手到中國大陸進行移地訓練，男子標槍黃士峰和鄭兆村、男子跳高向俊賢都是當年協會積極培育出來的優秀好手。
中華隊上屆獲得四面金牌分別是男子100公尺、200公尺、撐竿跳高與鉛球。邱為榮表示，本屆參賽選手都擁有上屆排名前3的實力，以男子100公尺、200公尺與400公尺接力的魏泰陞(也是印度亞錦賽準國手)最出色，男子110公尺跨欄盧浩華、女子跳高蔡瀞瑢與女子撐竿跳高林映彤等人都有機會爭金奪銀。
(中時電子報)
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