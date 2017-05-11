中市親子館不如北高？市府：目標1區1家
台中市親子館才5座，新北市竟然有60座！市議員楊典忠、吳敏濟11日要求設置親子館要加緊腳步。但社會局長呂建德則質疑新北市親子館數字「膨風」，中市以1區1家為目標設親子館，還有5部托育行動車，將教具、玩具、圖書等資源載到偏遠地區，方便當地親子使用。
市議員楊典忠、吳敏濟針對親子館進行業務質詢，質問海線沙鹿親子館面積才40坪，竟然不到南屯館、坪林館的零頭？而依衛福部社會家庭署統計，各縣市托育資源中心親子館資料，以新北市60座最多、高雄市17座居第2，台北市13座排第3。
楊典忠提醒呂建德不必去訾議其他縣市的績效，反而應為台中市的親子館設置數量加快進度，台中市幼年人口0至14歲，占全市總人口數的14.79%，是6都幼年比率次高的城市，但是親子館擁有數量卻排第4名，台北市與新竹市推動1區1親子館，希望中市積極推動友善城市，不要落後。
他認為，海線清水梧棲沙鹿0至6歲小朋友達1萬7777人，依照比例，海線親子館不應該只有1座，更不應該只有40坪，這對海線婦女與兒童福利來說，既不公平、也不友善，他要求市府應該也推動1區1親子館，促進家庭親子關係，陪伴孩子成長。
呂建德表示，海線親子館的空間確實比較小，市府將會研擬擴大滿足海線民眾需求，明年底親子館會增加到7家，未來則以1區1家親子館為推動目標，目前會先以5輛托育資源車巡迴支援服務。
副市長張光瑤也允諾積極協助爭取經費，市府會努力認真規畫設置親子館。「以1區1家為目標，逐年設置親子館！」呂建德說，海線及大甲兩處托育資源中心將分別於今年及明年升級為親子館，規模分別有112坪、105坪，讓海線地區家長有更多親子互動好去處。
(中時)
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