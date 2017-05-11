2017成都全球創新創業交易會開幕式

2017成都全球創新創業交易會開幕式現場四川省委常委、成都市委書記范銳平在開幕式上致辭。(照片來源中國經濟網，中國經濟網記者楊淼/攝)

成都全球創交會盛宴聚焦成都

2017成都全球創新創業交易會于5月10日上午9時在成都世紀城新國際會議中心正式開幕,共有600多家中外知名企業參會,包含國際重量級商業領袖、諾貝爾獎得主、世界熱點創業城市、國際知名雙創高校、著名投資機構、頂級孵化載體等行業和領域的重量級家嘉賓雲集在成都。

開幕式活動由成都市委副書記、市長羅強主持,出席現場的嘉賓除了政府代表外,還有國際友城大使代表如歐盟駐華使團大使史偉先生等,以及諾貝爾化學獎獲得者阿龍·切哈諾沃先生、英國皇家全科醫師學會院士基斯·哈丁先生、可穿戴電腦之父史帝夫·曼恩先生、美國華盛頓大學塔科馬分校校長馬克·帕加羅先生及過內知名高校校長院士等代表, 智慧財產權代表美國國家上訴巡迴法庭前大法官蘭道·瑞德先生等嘉賓各國創新主管部門、創新機構代表、國家發改委、教育部、工業和資訊化部、中國科協等有關部委組織的負責同志,四川省直有關部門負責同志,國家自主創新示範區、國家級高新區代表,國內知名創業園區、創業企業代表,中外媒體代表等共計47個國家和地區1200余名嘉賓聚首蓉城,共襄盛會。

【匯智創新 開放共用】主題涵蓋六大板塊

習近平總書記強調,創新是民族進步的靈魂,是一個國家興旺發達的不竭源泉。本屆創交會以「匯智創新、開放共用」為主題,彙集各方精英,聚焦前沿科技,突出展示體驗,注重交易實效,4名諾獎得主,20名中外知名院士,53位全球知名高校負責人蒞臨盛會,600余家企業和機構將集中展示前沿科技產品,150多家創投機構將參加專案路演和成果分享,200餘家知名企業、高校院所將現場招賢納士,必將激蕩思想智慧,引領創新風潮, 點燃創新激情,實現合作共贏。 本是創交會共設置對外開放合作展區、0創新主題展區、創新載體展區、產業創新發展展區、軍民融合展區、創新專案展示及交易區六大板塊,展覽面積近4萬平方米。

文化是滋養創新創業的沃土

四川省委常委、成都市委書記范銳平先生說文化是創新創業的根與魂,是成就夢想最深層最持久的力量。 創新創造是成都與生俱來的文化基因,歷史上的成都是馬可波羅心目中的強大都市,是法國旅行家古德爾孟讚歎的東方巴黎,這些盛譽源自于成都這座城市以創新為魂、以創造為本的文化內核。

時勢是成就創新創業的風口

當前,成都面臨的「勢」,是建設全面體現新發展理念的國家中心城市,打造創新驅動先導城市、城鄉統籌示範城市、美麗中國典範城市、現代化國際城市、和諧宜居生活城市,就是要增強西部經濟中心、科技中心、金融中心、文創中心、對外交往中心和國際綜合交通通信樞紐的支撐功能。

諾貝爾獎得主阿龍·切哈諾沃。(新聞來源:2017成都全球創新創業交易會組委會)

諾貝爾獎得主阿龍·切哈諾沃:創新文化可打破階層

來自以色列的諾貝爾獎得主阿龍·切哈諾沃表示以色列的國土面積比成都小,但是在創新方面則是非常成功的,是一個非常創新的一個國家。 他認為創新並不是一個產品,創新並不是可以購買的東西,並不是可以簡單學習的東西,並不是一個簡單可以模仿的東西。 創新是一種文化,創新是一種問問題的文化。 我們需要不斷找到問題,創新就是要不斷向前發展,創新是這樣的一種文化,這種文化能打破階層,並且在混亂當中能帶來創新和發明,並且創造更多新的東西,他認為這就是以色列的秘密。

(中時電子報)