為何不和老公秦昊住一起？伊能靜答為了「她」
伊能靜與秦昊前年完婚，去年產下一女「小米粒」，近日伊能靜帶老公、女兒上《媽媽是超人2》，使外界十分關注他們的家庭生活，她在節目中與秦昊分隔兩地，現實生活亦然，今(11日)稍早她首度在微博解釋夫妻倆為何會選擇分居，原來全是為了快要滿一歲的女兒著想。
伊能靜今凌晨對被她視為「閨蜜」的網友說，大家問她為何不跟先生住在一起，她解釋秦昊這幾年為拍戲東奔西跑，零下30度的東北、赤熱的重慶都住過，老公不捨女兒還小就得跟他過著忽冷忽熱的日子，加上預防針也還沒打完，夫妻倆便決定由伊能靜帶著女兒住在台北，而秦昊若有假期便會來看她們母女。
伊能靜也說，因住在台北，姐姐常就近來照顧米粒，她也因跟兒子住的近，有更多相處時間，最近她陪兒子去矯正牙齒，自己也戴起隱形牙套，估計需花一年八個月才能矯正完成，小哈利則須戴兩年，伊能靜預告將和米粒錄《媽媽是超人2》最後一集，她跟粉絲約好從此之後已是朋友，不捨說：「只要有一個妳們，能因我的文字更熱愛生命，清醒不耽溺，這三十多年公眾人物的工作就有了意義。」
(中時電子報)
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