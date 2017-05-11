《時來運轉》運彩報報 - 馬刺火箭之爭 決戰三分線

火箭隊哈登投進三分球，比出手勢慶祝。(美聯社資料照)

NBA季後賽目前係由騎士與勇士直落四擊敗對手率先挺進分區決賽，第二輪另外兩個對戰組合則依然難分難解，其中馬刺與火箭之戰可以說是實力相當又張力十足，昨日(5/10)馬刺以三分之差在主場拿下關鍵第五戰的勝利，明日(5/12)上午八點易地來到火箭的主場豐田中心，以下讓我們來談談這精彩絕倫的系列賽！

火箭本季例行賽共投了3,306顆三分球，高於聯盟三分球出手第二多的騎士527顆，如此大量的三分出手意味著火箭的勝負絕大部分取決於他們該場的三分球命中率，例行賽場均三分命中率35.7%排名聯盟第15，剛好位於中段班，根據統計82場例行賽當中只要火箭三分球命中率低於30%(16場)，他們的勝率只有兩成五，反之，若是火箭的三分球命中率高於42%(21場)，火箭就沒有輸過！馬刺對付火箭的第一要務就是做好外圍防守，系列賽第一以及第四戰，火箭的三分球命中率都高達44%，果不其然火箭就以27分及21分大勝。

傷兵方面，馬刺與火箭各自傷了一名大將，馬刺跑車帕克(Tony Parker)一直以來擔任球隊節奏掌控以及組織進攻的要務，季後賽手感極佳場均貢獻15.9分而且命中率超過五成，是球隊的第二穩定得分點，不幸於馬刺火箭系列賽第二戰傷退，好在隊上米爾斯(Patty Mills)以及丹尼格林(Danny Green)等人挺身而出補足攻擊火力，唯獨馬刺裡外攻勢串聯不如以往帕克在場上時順暢，內線好手艾卓吉(LaMarcus Aldridge)首當其衝，進攻能力恐怕更加無法展現。另外，火箭禁區球員奈內(Nene Hilario)在系列賽第四戰掛上傷號，也是影響戰局的一大關鍵，他的缺陣讓原本就處於弱勢的火箭禁區更加不足。

火箭的三分線火力驚人，季後賽截至目前有六成的賽事開出大分賽果，與馬刺的系列賽更是有八成開出大分，第六戰來到自家熟悉的主場，命中率若是正常發揮估計馬刺將難以抵擋，本役首推大分！單雙玩法也是值得各位朋友注意的地方，馬刺-火箭系列賽目前五戰全部開出單數賽果，估計第六戰出現雙數可能性較大。

(中時電子報)