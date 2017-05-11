性侵假釋犯逃逸至嘉義 澎湖地檢通緝中

寄居澎湖的假釋蕭姓受刑人係因殺人、強盜強姦等案件經法院判處無期徒刑確定，於台北監獄執行後經假釋轉由澎湖地檢署執行假釋中之保護管束，於去年3月29日報到。地檢署10日下午接獲電子監控設備訊號異常後，旋即指揮員警追查蕭某行蹤，發現蕭某於剪斷電子監控設備後，不到30分鐘即搭乘前往嘉義之船隻，離開澎湖轄境。為儘速追捕蕭某，地檢署已即刻完成報請撤銷假釋之程序，另因蕭某另涉竊盜案件判決有罪確定，本署也已完成發布通緝之程序。地檢署另提醒民眾提高警覺，如有發現蕭某行蹤，請儘速就近通知分局派出所，共同維護社會治安。

(中時)