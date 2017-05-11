基隆玉興福2號船長失聯5天　盼協尋

失聯漁船玉興福2號。（張穎齊翻攝）

失聯的船長林新永（左2），是漁業協會理事長，長期推動海洋生態保育，是漁民心目中的好船長。（張穎齊翻攝）

基隆傳出近海漁船失聯！7日上午6時12分，漁業協會理事長林新永駕駛他的玉興福2號（Ct2–6520）漁船，從長潭里漁港出發，前往北方三島進行捕釣作業，為期至多3天，至今已失聯5天，親友焦急協尋，已通報海巡隊出動尋查。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，林新永的家人今天早上打電話告訴他，林已經過了5天還沒回來，到處都沒有消息，親友們都非常緊張，漁會也請海巡隊協助尋查在北方三島作業的漁船。

「林船長是老經驗的行家，不至於會迷航」陳文欽說，這艘玉興福2號是林船長在澎湖買回來的，船重10.21噸，為保值漁獲的新鮮度，捕釣作業至多3天。林船長出海經驗豐富，只怕是漁船機械故障，希望透過海巡隊及廣播協助，讓他早日歸來。

林新永長期以來持續推動環境保育，除對海洋保育貢獻良多，更是漁會漁民心中的好船長，先前大陸漁船在北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼海域越界捕撈，林數次和對岸漁船交手，驅逐其捕釣，功不可沒。

基隆市望海巷潮境海洋保育區，明天就是慶祝成立滿周年，基隆市政府安排14日要表揚林新永，對此，海洋事務科長蔡馥嚀著急表示，希望這位老戰友只是虛驚一場，能及時參加表揚活動。

(中時)