MLB》殷仔前搭檔韋特斯 對金鶯敲再見安

韋特斯（左）替國民敲出再見安打，賽後被隊友阮棟以冰涼的運動飲料直接灌頂。（美聯社）

曾在金鶯與陳偉殷搭檔的鐵捕韋特斯（Matt Wieters），很享受見到這麼多老隊友的感覺，但他現在已是國民隊的一員，而球隊正碰上本季最長的3連敗，韋特斯今在9局下擊出「再見安打」，幫助國民以7比6擊敗金鶯。

韋特斯這一棒不但替國民止敗，也讓前東家金鶯的6連勝畫下句點。而這次在華府的「首都外環高速公路大戰」（Beltway Series），國民也免於遭金鶯「橫掃」，以1勝2敗作收。

「事實上是他們來這裡踢館，我們也該是時候討回勝利了，」韋特斯說，對手是他待過8年的金鶯隊，也讓這場對抗增添更多樂趣，「我們喜歡競賽就是這樣，任何時候他們打敗了你，你就想要討回來，這樣才會有趣。」

韋特斯在金鶯打出強打捕手的口碑，一般認為他成為自由球員後，金鶯肯定沒有足夠的銀彈留人。誰知韋特斯剛好在取得自由球員資格前的最後兩季受傷，為了有更好的成績爭取大約，韋特斯去年接受了金鶯提出的「合格報價」，今年才與國民簽下1年1050萬美元合約，附帶他可以同樣薪資再留1年的球員選擇權。

其實這場逆轉勝，韋特斯只是扮演最後一擊的角色。國民是在4分落後的情況下進入8局下，先由泰勒（Michael Taylor）以兩分全壘打縮小差距。

國民強打哈波在9局下敲出二壘打，攻上得點圈後振臂歡呼。（美聯社）

接著在9局下，沃斯（Jayson Werth）與金鶯代班終結者布拉奇（Brad Brach）纏鬥11球，一棒敲出陽春全壘打。「怪力男」哈波（Bryce Harper）立刻追加二壘打，1出局後丹尼墨菲（Daniel Murphy）被故意四壞，阮棟（Anthony Rendon）一壘打擠成滿壘，才讓韋特斯最後站出來當致勝英雄。

由於布瑞騰（Zach Britton）掛傷號，布拉奇繼續代班終結者，但他持續低潮，去年整季只失18分，近8次登板卻掉了8分之多，也在本季第2次搞砸救援機會。

(中時電子報)