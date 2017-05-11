路檢查獲逃逸外勞，酒駕罪加一等

里港警分局警員路檢時，查獲越南籍逃逸外勞，因酒駕罪加一等。（潘建志翻攝）

屏東里港警分局九如分駐所警員黃怡豪、李佳臨巡邏時，經九如鄉東寧路段時，發現1名男子騎乘機車未裝設後視鏡，覺得可疑上前攔查，男子馬上駕車逃逸，警方立即通報線上警網實施攔截圍捕。

男子逃到無路可逃丟棄機車，躲進路旁椰子園躲避，有員警追捕時，還不小心掉入椰子園內深約1公尺坑洞中，最後仍將男子逮捕，經查為越南籍武姓逃逸外勞，逃逸迄今已一年多，因怕遭遣返看到警察追才會逃跑。

警方發現武男滿臉通紅，身上散發著酒味，經酒精濃度檢測測定值高達0.35MG/L，訊後依公共危險罪移請偵辦，並解送至移民署屏東專勤隊收容。

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(中時)