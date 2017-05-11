肚子餓行竊 僅偷到胸針及8元硬幣

吳姓男子出獄一年，因沒收入肚子餓，9日到翠華路民宅行竊，遭屋主斥喝後落跑，結果在路邊遇上警察，倉皇騎車逃逸時，卻因為太緊張自撞牆壁束手就擒，更慘的是僅得手胸針1支、及1元硬幣8枚，訊後依竊盜罪送辦。

鼓山警分局內惟所9日中午12時許，獲報翠華路民宅有竊案，48歲吳男有竊盜前科，落網後表示1年前出獄，卻一直找不到工作，會犯案是因為肚子餓才挺而走險，以為民宅家裡沒人，才會開紗窗行竊。

(中時)